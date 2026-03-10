La reunión del G7 de Energía aborda este martes las reservas estratégicas de petróleo

Francia quiere volver a discutir con las grandes potencias económicas una posible liberación de reservas estratégicas de petróleo para reducir los precios en las gasolineras, según la ministra.

"Nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible para reducir los precios (...) Eso es lo que propondremos esta tarde con (el ministro de Economía) Roland Lescure en el marco de la reunión del G7 sobre Energía para avanzar en la liberación de las reservas de petróleo", declaró Bregeon a la televisión France 2.

Esta reunión extraordinaria de ministros de Energía sigue a la celebrada la víspera con titulares de Finanzas, que presidió Lescure y que terminó con la disposición de sus participantes a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos, incluida la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Al anunciar ayer la reunión de hoy, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló la voluntad de su país de trabajar "en temas energéticos, que son extremadamente importantes, y en temas económicos" para "lograr una estrecha coordinación en el G7".

Esta reunión se celebrará al margen de la reunión de alto nivel sobre energía nuclear de uso civil organizada este martes en París por Francia y la Agencia Internacional de la Energía, aunque las autoridades francesas no han precisado si será presencial, por videoconferencia, como el G7 de Finanzas celebrado este lunes, o híbrida.

La llamada cumbre sobre la energía nuclear de uso civil, que sigue a la primera celebrada el año pasado en Bruselas, se celebra en un momento de crisis energética por la guerra en Oriente Medio y justo cuando se cumplen 15 años del desastre nuclear de Fukushima (Japón).

Fuentes de la presidencia francesa destacaron que esta cita servirá para reivindicar la energía nuclear civil como una fuente válida para "descarbonizar" la economía y para dotar de soberanía energética a Europa.

Francia busca ampliar la alianza europea en favor de la energía nuclear para usos civiles, actualmente con 16 miembros de la UE, en una reunión de alto nivel que se celebra el 10 de marzo en París, informaron fuentes del Elíseo.