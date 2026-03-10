Las exportaciones de Perú en enero crecieron en 36 %, hasta los 9.192 millones de dólares

La pesca alcanzó ventas al exterior por 475 millones de dólares, lo que significó un alza de 52 % por los mayores envíos de pota o calamar gigante (1,076 %), conchas de abanico (53 %), aceite de pescado (281 %) y harina de pescado (9%).

Igualmente, el sector agropecuario registró exportaciones por 1.333 millones de dólares, un crecimiento de 9 % por los mayores envíos de café (71 %), frutas (18 %), principalmente uvas, arándanos y paltas, colorantes naturales (25 %) y quinua (9 %).

A su vez, el sector minero exportó por 6.466 millones de dólares, un aumento de 45 % con mayores ventas de plomo (184 %), hierro (81 %), oro (72 %), zinc (50 %) y cobre (28 %).

"El sector exportador continúa demostrando su importancia como motor de crecimiento económico y desarrollo descentralizado", comentó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, en una nota de prensa.

Agregó que el Gobierno de transición tiene la convicción de continuar apoyando políticas públicas que han demostrado un impacto positivo para que las micro y pequeñas empresas accedan a los beneficios del comercio internacional.

El número de exportadores se incrementó en 4,5 % en enero y alcanzó las 3.875 empresas.

El ministerio destacó que esta mayor participación empresarial en el comercio exterior refuerza la meta para que las exportaciones peruanas alcancen los 100.000 millones de dólares en este año, después de haber logrado ventas por más de 90.000 millones de dólares en 2025.

El principal destino de las exportaciones peruanas fue China con 3.328 millones de dólares (28,1 %), seguido por Estados Unidos, con 1.247 millones de dólares (32,4 %); y la Unión Europea con 767 millones de dólares (23,6 %).

Las exportaciones a China fueron, en su mayoría, de cobre por 1.961 millones de dólares (12,5 %) y de oro por 305 millones de dólares (62,7 %).

Las ventas a Estados Unidos fueron de arándanos por 102 millones de dólares, uva por 305 millones de dólares y cobre por 229 millones de dólares.

En tanto que la Unión Europea compró cobre por 232 millones de dólares y frutas por 156 millones de dólares, especialmente palta (aguacate) por 12 millones de dólares y uva por 54 millones de dólares.