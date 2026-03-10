Las obras del primer metro subterráneo de Perú llegan al 80 %, informa el Gobierno

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló en un comunicado que los trabajos se ejecutan de manera simultánea en varios puntos de la ciudad y se espera que el tren traslade a más de 660.000 personas diarias cuando esté totalmente operativo y su demanda llegue a 1,2 millones de usuarios para 2030.

Según la información, el progreso de la obra se divide en tres etapas: la 1-A, que actualmente ya está en operación, en un tramo de unos 5 kilómetros; la Etapa 1-B, que alcanza actualmente el 89,28 % del total, y la Etapa 2, que presenta un 65,91 % de ejecución.

El Ramal de la Línea 4, que se habilitará para conectar con el aeropuerto internacional de Lima, tendrá una extensión de ocho kilómetros y supera el 53 % de avance físico.

Además de las obras civiles, dos tuneladoras operan de forma conjunta, la primera de ellas dedicada a la excavación del túnel principal, que está próxima a alcanzar las dos últimas estaciones y presenta un 67 % de avance, y, la otra, a cargo del túnel del Ramal de la Línea 4.

"Todos estos porcentajes reflejan el progreso sostenido de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país", destacó el MTC antes de agregar que, cuando esté operativa la obra, más de 2,5 millones de personas que viven en su área de influencia "se verán beneficiadas con un sistema de transporte moderno, rápido y seguro".

La Línea 2 del Metro de Lima conectará, a lo largo de 24 kilómetros, a diez distritos de Lima y la provincia vecina de Callao, desde Ate, en el este, hasta Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao, en el litoral costero.

La semana pasada, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) declaró la viabilidad técnica y económica de la ampliación de la Línea 1 del Metro, que recorre 34,6 kilómetros en un viaducto elevado desde 2011, lo que comprenderá la construcción de una estación de interconexión con la Línea 2 en el centro histórico de Lima.