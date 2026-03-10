Líder sectario en Zimbabue condenado a 20 años por violación logra fianza al apelar fallo

El juez Neville Wamambo concedió la liberación de Madzibaba Ishmael Chokurongerwa, luego de que el acusado pagara 1.000 dólares estadounidenses y se comprometiera a presentarse tres veces por semana ante el Departamento de Investigación Criminal (CID), mientras el Tribunal Superior de Harare revisa su apelación.

Chokurongerwa fue acusado inicialmente de tres cargos de violación, pero fue absuelto en dos de ellos y argumentó que el tribunal de primera instancia se basó en pruebas de ADN con supuestas irregularidades en la cadena de custodia y una denuncia de abuso sexual sin el testimonio de la víctima.

La Fiscalía se opuso a la fianza y sostuvo que todos los testigos declararon y las muestras fueron manejadas correctamente.

Sin embargo, el juez Wamambo señaló que en el juicio no existe evidencia directa de relaciones sexuales no consentidas y que muchas de las conclusiones del tribunal fueron inferidas más que probadas.

Además, afirmó que el acusado solo podría ser declarado culpable del delito de mantener relaciones sexuales con una menor, que conlleva una pena máxima de hasta diez años de prisión.

“Considero que varias cuestiones planteadas, como la ausencia de una denuncia por violación, la manipulación de la muestra de ADN y la cuestión de la edad de la demandante, ofrecen al solicitante posibilidades de éxito en la apelación”, declaró Wamambo.

“En estas circunstancias, considero que se debe conceder al solicitante la libertad bajo fianza en espera de la apelación (…) se eleva el monto de la fianza a 1.000 dólares estadounidenses”, concluyó el juez.

Chokurongerwa, un autoproclamado profeta que dirige la Iglesia Apostólica de Johane Masowe (fundador de la organización), de 56 años, fue sentenciado el 24 de diciembre pasado por abusar de su posición como líder de la secta para explotar y violar a jóvenes feligresas vulnerables bajo la apariencia de autoridad religiosa.

Aunque fue condenado por un solo caso, ya que el tribunal determinó que las otras dos presuntas víctimas eran adultas y podían consentir.

En marzo de 2024, la Policía arrestó a Chokurongerwa y a otros siete miembros de su iglesia tras encontrar 16 tumbas -nueve de adultos y siete de niños- y al menos 251 menores en su granja, la mayoría de los cuales eran obligados a realizar trabajos forzados.

En la ciudad de Nyabira, en la provincia de Mashonaland Oeste (noroeste de Zimbabue), niños y mujeres fueron rescatados y trasladados al hospital para realizarles exámenes médicos para comprobar su estado de salud y posibles abusos.

La Iglesia Apostólica de Johane Masowe tiene cientos de seguidores en Zimbabue e impone estrictas normas, como no leer la Biblia, aceptar empleos fuera de la comunidad o acudir a hospitales, exige la poligamia y permitir el matrimonio temprano de niñas.