Los Ig Nobel se trasladan a Europa al considerar a EE.UU. "inseguro" para sus asistentes

"Durante el último año se ha vuelto inseguro para nuestros invitados visitar el país. No podemos, en conciencia, pedir a los nuevos ganadores ni a los periodistas internacionales que cubren el evento que viajen a Estados Unidos este año", apuntó en un artículo de la revista Annals of Improbable Research Marc Abrahams, fundador de los premios y editor de este medio digital.

La decisión tiene lugar en medio de la dura política de inmigración impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye deportaciones masivas y restricciones a distintos tipos de visa.

Abrahams aseguró que el traslado a Europa de los Ig Nobel, que normalmente tenían lugar en la ciudad de Boston, garantizará que los premiados puedan "viajar y reunirse".

"A pesar de los extraños vientos que soplan actualmente, la ciencia, los científicos y el amor del público por la ciencia siguen muy vivos en Estados Unidos", aclaró.

Además, recalcó que tanto la ciudad de Zúrich como sus instituciones "movieron montañas y se comprometieron a hacer esto posible", y destacó las diversas aportaciones de Suiza a la sociedad, como la física de Albert Einstein o los relojes de cuco.

De cara al futuro, la idea es que los Ig Nobel se celebren de nuevo en 2028 en Zúrich y que cada año intermedio tengan lugar en una ciudad europea diferente.

Según su fundador, ciudades de Europa y otros lugares ya están pensando en acoger la ceremonia en los próximos años y organizar fiestas para seguir la retransmisión por Internet.

Los Ig Nobel, creados hace 35 años, premian anualmente a diez científicos por inventar o describir algo que "primero hizo reír y luego reflexionar", con el objetivo de despertar la curiosidad de la gente.

El año pasado, entre los premiados se encontraban científicos de Países Bajos, Reino Unido y Alemania por su investigación que concluyó que un pequeño sorbo de alcohol a veces mejora la capacidad de hablar en un idioma extranjero porque parece aumentar la confianza en uno mismo.