Los reyes de España lamentan la muerte de Bryce Echenique, "referente iberoamericano"

Felipe VI y Letizia destacaron del escritor, fallecido este martes en Perú a los 87 años, su vertiente como "maestro y relator de experiencias humanas, del amor, de la soledad, de la enfermedad y de la felicidad".

"Su voz literaria acompañó a generaciones de lectores y enriqueció la narrativa en español", subrayaron en un mensaje en la red social X.

Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del 'boom' latinoamericano, fue autor de novelas como 'Un mundo para Julius' y 'La vida exagerada de Martín Romaña'.