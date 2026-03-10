Los reyes de Suecia inician una visita de Estado de tres días a Polonia

La visita, que llevará a los monarcas también a la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia, comenzó con honores militares en el Palacio Presidencial y un encuentro a cuatro en el Salón Blanco.

Posteriormente Nawrocki y Carlos XVI Gustavo ofrecieron una rueda de prensa, en la que el rey de Suecia subrayó la importancia de mantener la unidad entre los países con costa al mar Báltico, "clave para hacer frente a las amenazas comunes y garantizar la seguridad".

Asimismo, el monarca sueco expresó su gratitud por el papel de Polonia como lugar de acogida a los refugiados ucranianos y su papel de centro logístico "fundamental para canalizar el apoyo internacional" a Kiev.

Por su parte, Nawrocki propuso la incorporación de Suecia a los "Nueve de Bucarest" (B9), grupo del que forman parte Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, y que definió como "el formato natural del flanco oriental de la OTAN, responsable de la seguridad de toda Europa, desde Escandinavia, hasta Bucarest".

Los monarcas también participarán este martes en una ceremonia de colocación de una corona en la Tumba del Soldado Desconocido, que honra los sacrificios de soldados no identificados que murieron en conflictos, especialmente durante la Primera Guerra Mundial.

Asimismo, mantendrán reuniones con el presidente del Sejm o Cámara Baja, Włodzimierz Czarzasty, y la presidenta del Senado, Małgorzata Kidawa-Błońska.

Ya por la noche, la pareja presidencial ofrecerá un banquete de Estado a los monarcas.

Esta es la primera visita de Estado de los reyes de Suecia a Polonia desde la de 2011. Anteriormente hubo otra en 1993.

La relevancia del viaje para los monarcas se refleja en una delegación de alto nivel que incluye a la ministra de Exteriores, Maria Malmer Stenergard; el ministro de Defensa, Pål Jonson; el ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin; la ministra de Cultura, Parisa Liljestrand, y la secretaria de Estado para el Comercio Exterior, Diana Janse.

También acompaña a los reyes y los altos cargos del Gobierno sueco una delegación formada por 66 empresas suecas.

El propósito de la visita es reforzar la cooperación en política de seguridad y defensa, defensa civil, el apoyo a Ucrania y en ampliar la estrecha cooperación entre los sectores empresariales sueco y polaco, según la Casa Real sueca.

En materia de Defensa, la cooperación bilateral se ha materializado en el destacamento de aviones de combate Gripen suecos en una base aérea polaca, en maniobras de paracaidistas polacos en la isla sueca de Gotland, así como en la firma de varios contratos mutuos de compras de armamento.

Polonia decidió hace poco comprar tres submarinos a la firma sueca Saab, mientras que el Ejército de Suecia adquirió sistemas de misiles polacos Piorun.

En el ámbito económico, la inversión y el emprendimiento, la innovación, la defensa total y la atracción de talento son temas de especial interés de la delegación sueca encabezada por Carlos XVI Gustavo y Silvia, según la Casa Real.

En el ámbito comercial ambos países mantienen un intercambio valorado en 20.600 millones de euros en 2024.

Actualmente, unas 700 empresas suecas operan en Polonia, donde emplean a más de 100.000 personas.