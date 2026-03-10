Los supermercados brasileños Pão de Açúcar cierran un acuerdo para reestructurar su deuda

El acuerdo para presentar un plan de recuperación extrajudicial tiene efectos inmediatos y prevé la suspensión de los pagos a los acreedores afectados.

Eso "crea un ambiente seguro y estable para la continuidad de las operaciones durante 90 días", según un comunicado enviado al mercado.

El Grupo Pão de Açúcar, entre cuyos principales accionistas está la francesa Casino y la familia propietaria de los supermercados Coelho Diniz, llegó a este acuerdo con los titulares del 46 % de la deuda, un monto de 2.100 millones de reales (unos 400 millones de dólares).

Durante el periodo de reestructuración, la empresa dijo confiar en poder conseguir el apoyo de la mayoría de acreedores para llegar a una "solución estructurada" y, de esa manera, resolver la falta de liquidez a corto plazo, así como la sostenibilidad financiera a largo plazo.

La red de más de 700 supermercados, una de las mayores del país, seguirá operando normalmente y no se verá afectada por el proceso, según el comunicado.