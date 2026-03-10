Los talibanes niegan usar detenidos extranjeros como presión y piden diálogo con EE.UU.

"Ningún ciudadano de ningún país ha sido detenido como herramienta de negociación", afirmó el portavoz del ministerio de Exteriores, Abdul Qahar Balkhi, en un comunicado, en el que añadió que algunas personas han sido arrestadas por violar las leyes vigentes bajo la ley islámica o sharía.

El lunes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, designó a Afganistán como "Estado patrocinador de detenciones injustas", una categoría creada en septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, y de la que hasta ahora solo formaba parte Irán.

Washington incluyó a Irán en esta misma categoría al acusar al país de practicar la llamada "diplomacia de rehenes", mediante la detención de extranjeros para presionar a otros gobiernos, y lo acusó de ser el "peor infractor del mundo" .

"Los talibanes deben liberar a Dennis Coyle, Mahmood Habibi y a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán", exigió en X Rubio tras el anuncio de la inclusión de los fundamentalistas en su lista.

El Gobierno de facto talibán calificó de "lamentable" la decisión y aseguró que en el último año los talibanes han dado "pasos positivos de buena fe" en relación con los casos de algunos ciudadanos estadounidenses detenidos en Afganistán.

Desde la retirada de las tropas estadounidenses y el regreso de los talibanes al poder en 2021, el intercambio de prisioneros y rehenes se han convertido en uno de los principales focos de tensión entre ambos países.

El ciudadano estadounidense Dennis Coyle lleva más de un año detenido en Kabul, mientras que el afgano-estadounidense Mahmood Shah Habibi permanece retenido desde poco después de la toma del poder por el régimen islamista.

En septiembre del año pasado los talibanes liberaron al ciudadano estadounidense Amir Amiri tras unas inusuales negociaciones directas en Kabul con un enviado especial del presidente Donald Trump, en un proceso facilitado por Catar.

Este martes, Afganistán confirmó nuevas conversaciones entre Kabul y Washington en los últimos meses, con la mediación de nuevo de Catar, y pidió resolver la cuestión mediante el diálogo y el compromiso entre ambas partes.