Más de 200 personas evacuadas por inundación en provincia ecuatoriana fronteriza con Perú

La titular de la SNGR, Carolina Lozano, informó de que tras las fuertes precipitaciones registradas en El Oro, se reportó el desbordamiento de los ríos Salvia y Amarillo, afectando principalmente a Zaruma y Portovelo.

En Portovelo, en coordinación con las entidades de respuesta, se completó la evacuación, por precaución, de 50 familias (200 personas) ubicadas a orillas del río Amarillo.

"No se reportan víctimas humanas; únicamente daños en infraestructura vial y pérdida de enseres en viviendas afectadas", precisó.

En Zaruma, los equipos técnicos continúan realizando evaluaciones en territorio y labores de monitoreo permanente. En principio, en la zona se evacuó a 10 familias, indicó al señalar que la SNGR dispuso el despliegue de ayuda humanitaria para las familias afectadas y la instalación de albergues temporales.

En lo que va del año, la temporada invernal ha dejado cinco personas fallecidas en todo el país, según la SNGR.

El fuerte temporal también ha dejado hasta el momento 40.915 personas afectadas, 3.485 damnificadas y 62 viviendas y 12 puentes destruidos en todo el país.

La provincia con mayor impacto a la población es Guayas con 18.757, seguida por Esmeraldas (5.239), El Oro (5.211) Manabí (3.737), Santa Elena (2.992), Loja (2.606), Los Ríos (2.452), Chimborazo (1.148), Pastaza (797), Orellana (362), Zamora Chinchipe (265), Napo (158), Pichincha (147) y Azuay, con 111 personas impactadas.

De acuerdo a la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta ayer, lunes, se habían registrado 1.486 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 189 municipios y 562 parroquias.

Los eventos más recurrentes corresponden a inundaciones (38,63 %), deslizamientos (35,53 %), lluvias intensas (10,57 %), hundimientos (3,57 %), erosión hídrica (3,43 %), aluviones (2,96 %) y vendavales (2,49 %).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.