México afirma que los homicidios cayeron un 44 % desde la llegada de Sheinbaum

"La reducción de homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44 %. Es una reducción continua mes con mes y febrero es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que el promedio diario de asesinatos descendió de 86,9 a 48,8 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y febrero de 2026, lo que implica 38 homicidios menos cada día.

Destacó además que el dato de febrero de 2026 es el más bajo en los últimos 10 años, al revisar los registros desde 2016.

Figueroa detalló que ocho de los 32 estados en México concentran el 50 % de los homicidios en lo que va de 2026: Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

El Gobierno resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, entre enero de 2025 y enero de 2026, como el feminicidio (-11,8 %); lesiones dolosas por arma de fuego (-10,8 %); secuestro (-57,6 %); total de robos con violencia (-21,9 %); robo de vehículo con violencia (-31,1 %); robo a transportistas (-24,8 %); robo a transeúnte (-16,3 %); robo a negocio (-21,1 %) y la extorsión (-16,8 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La excepción fue el robo a casa habitación que en el mismo periodo se elevó un 1,9 %.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante la Administración Sheinbaum se han detenido a 46.400 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 346 toneladas de droga.

Indicó además que "el Ejército y la Marina han desmantelado 2.318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina que se traducen millones de dosis que no llegarán a las calles.".

Además, mencionó el aseguramiento de un sumergible en Manzanillo, Colima, que transportaba tres toneladas de cocaína, y otro decomiso de dos toneladas de cocaína en la bahía de Acapulco, Guerrero.

“En la presente Administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en alta mar por personal de la Secretaría de Marina, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado”, apuntó.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), según las estadísticas oficiales.