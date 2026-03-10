México busca atraer más inversión de Asia mientras revisa el T-MEC con EE.UU y Canadá

En el marco de una reunión de negocios con autoridades y empresarios taiwaneses, el director de Promoción Económica Internacional del Gobierno de México, Jesús Valdés, explicó que el país tiene relaciones económicas "muy importantes" con todo el mundo, al destacar el valor de la región asiática a nivel económico.

"Taiwán forma parte de la cadena de suministro de semiconductores, de electrónica, de automotriz. Entonces hay una gran presencia de empresas de esta región en el norte de México. De hecho tenemos 300 empresas ahí", dijo en declaraciones a EFE el funcionario de la Secretaria de Economía.

Según afirmó, es "muy importante" para el Gobierno mexicano atraer inversión y que el flujo comercial sea "mucho mayor" con Taipéi y otros países asiáticos, con el objetivo de participar en la cadena de suministros a nivel global y de ganar peso en Norteamérica.

Todo ello, además, se produce en un contexto de revisión del T-MEC, algo que es percibido como una "oportunidad" más que como una "guerra" por el Ejecutivo liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en puerta y esa es una gran oportunidad para invitar a todo el mundo a invertir a México", concluyó el funcionario.

Por su parte, la representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, Violeta Hsu, puso en valor el "crecimiento extraordinario" de las relaciones bilaterales entre ambas naciones en los últimos años en ámbitos como el comercio.

"Taiwán se convirtió en el tercer comercio comercial más importante de México a nivel mundial en 2025 con un volumen comercial que superó los 48.000 millones de dólares. Estas cifras no solo es un récord comercial, sino también una prueba de las ciencias de la profunda interconexión y la prosperidad compartidas en nuestra cadena de suministro", apuntó en su discurso.

México vive un momento de complejas relaciones con Asia después de que el año pasado aprobara incrementos arancelarios de hasta el 50 % a diversos productos importados, medida que afecta principalmente al continente asiático, como es el caso de los vehículos eléctricos de China.

Este giro proteccionista se produce cuando el país inicia las negociaciones para revisar el T-MEC, algo que defienden Canadá y México mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado dudas al respecto en medio de la guerra comercial lanzada por su administración.