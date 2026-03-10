México busca eliminar aranceles al acero, aluminio y vehículos en revisión del T-MEC

“Nosotros queremos la disminución o de plano, pues todo aquello que cumpla con las reglas de origen (...) y que subieron aranceles en Estados Unidos, pues que se quiten esos aranceles”, señaló la mandataria al referirse a las medidas aplicadas por Washington a las importaciones de acero y aluminio.

La presidenta mexicana explicó que la postura de México también incluye reducir o eliminar los gravámenes o cuotas en el sector automotriz, uno de los pilares del comercio regional.

“Esa es nuestra posición. Evidentemente queremos que (los aranceles) lleguen a cero los vehículos y si no, pues que por lo menos no haya mayor cuota los vehículos de México, los que no están en el tratado que los que se hacen en Europa o Corea, que son los acuerdos a los que ellos han llegado”, afirmó.

La gobernante mexicana indicó que estas posiciones han sido planteadas directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, así como en las mesas de trabajo entre funcionarios de ambos países.

“Eso es lo que hemos estado pidiendo a los Estados Unidos tanto de manera personal cuando hablo con el presidente Trump como en las mesas de trabajo con el secretario de comercio y con el responsable de los tratados comerciales de los Estados Unidos”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sheinbaum añadió que Washington ha puesto sobre la mesa dos temas centrales para la revisión del acuerdo: el cumplimiento de las reglas de origen y el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales.

“Ellos han estado planteando que es garantizar las reglas de origen (…) que lo que se produce en México pues tenga una cadena productiva, es decir, que todos los componentes de eso que se produce en México la mayor parte hayan sido producidos en América del Norte”, explicó.

Sheinbaum subrayó que las conversaciones con Washington se mantienen de forma constante mientras se prepara el inicio formal de la revisión del acuerdo comercial de América del Norte, el cual contempla evaluaciones periódicas entre los tres países.

“Hay comunicación permanente y obviamente pues nosotros consideramos que para beneficio de ambos países pues las tarifas no deben existir”, sostuvo.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren apenas unos días antes de que México sostenga su primera negociación con Estados Unidos, el próximo 16 de marzo, y con Canadá en Mayo, para la revisión del T-MEC que sostienen los tres países, y que sustituyó al TLCAN en 2020.