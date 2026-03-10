México cae por "alta restricción" en índice de libertad de prensa, según la SIP

De acuerdo con el informe, México obtuvo 34,9 puntos de un máximo de 100, lo que lo sitúa en la categoría de “alta restricción” para el ejercicio de la libertad de prensa en el continente.

La calificación representa además una caída de 8,6 puntos respecto al año anterior, el descenso más pronunciado desde la primera edición del índice en 2020.

El estudio, que evalúa el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, prácticamente el primer año de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, advierte que uno de los aspectos más críticos para México es la respuesta del Estado frente a la Violencia y la impunidad contra periodistas.

En esta dimensión, México obtuvo apenas 6,93 puntos de 40 posibles, una de las calificaciones más bajas entre los países analizados.

En lo que se refiere a Ciudadanía informada y libre de expresarse, el país alcanzó 8,91 puntos de 30, mientras que en control de medios y periodismo registró 19,06 de 30, el apartado con mejor desempeño relativo dentro del índice.

En el contexto regional, México se sitúa por debajo de la mayoría de los países del continente y solo supera a Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

En contraste, los primeros lugares de la clasificación fueron ocupados por República Dominicana, Chile y Canadá.

Los resultados reflejan que, aunque existen espacios para el funcionamiento de los medios, persisten problemas estructurales vinculados a la violencia contra periodistas, la impunidad y las limitaciones para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), desde el año 2000 más de 150 periodistas han sido asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México, lo que lo mantiene entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.