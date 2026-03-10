Misisipi aprueba una planta de energía de xAI, de Elon Musk, pese a críticas por polución

El permiso autoriza el funcionamiento de 41 turbinas de gas destinadas a suministrar energía al enorme centro de datos Colossus 2 de la compañía en Memphis (Tennessee), lo que, según los críticos, convertiría al complejo en una de las mayores plantas de combustibles fósiles del estado y en uno de los mayores contaminantes de la región.

La decisión ha generado fuertes críticas de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y del Southern Environmental Law Center (SELC), que consideran que se ha subestimado la cantidad de contaminación del aire que generará el proyecto.

El permiso presenta "una serie de fallas graves que violan la ley federal, contravienen las propias políticas de la agencia y ponen en riesgo a las familias del norte de Mississippi y Memphis", señalaron ambas organizaciones en un comunicado.

La aprobación de la empresa con la que Musk busca desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial para competir con compañías, como OpenAI, Google y Anthropic, ha sido cuestionada debido a la rapidez con la que se tomó la decisión, apenas tres semanas después de concluido el periodo de comentarios públicos.

Documentos internos del Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi (MDEQ) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. indican que la agencia estuvo bajo una fuerte presión para aprobar rápidamente el permiso, según el comunicado de la NAACP.

Además, las organizaciones denunciaron que la audiencia pública se celebró el mismo día de las elecciones y a casi tres horas de distancia de las comunidades afectadas.

La NAACP señaló que su lucha "para exigir responsabilidades a los contaminadores y a los multimillonarios es inseparable de la batalla para detener los datos sucios".

Detalló que el permiso ignora que "xAI ya estaría operando hasta 27 turbinas sin permiso en el lugar, lo que podría violar la Ley de Aire Limpio".

"Estamos extremadamente decepcionados con la decisión del MDEQ de dar luz verde a este permiso inadecuado para la planta de energía de xAI, que no aborda las importantes preocupaciones sobre el impacto que estas turbinas adicionales tendrán en las comunidades del norte de Misisipi y del sur de Memphis", manifestó Patrick Anderson, abogado principal del SELC.

Las organizaciones detallaron que estas turbinas de gas liberan grandes cantidades de contaminantes que forman esmog y sustancias químicas dañinas como el formaldehído.

Además, indican que estas turbinas emitirían grandes cantidades de material particulado fino (PM2.5), capaz de penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo.

Este tipo de contaminación está asociado con un mayor riesgo de asma, ataques cardíacos, enfermedades respiratorias y accidentes cerebrovasculares.