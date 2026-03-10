MSF denuncia el arresto de dos empleados, incluido un francés, en República Centroafricana

Según un comunicado de la organización, un trabajador francés y otro centroafricano fueron arrestados el pasado día 4 cuando se encontraban en esa ciudad, a la que se desplazaron desde Zapay, en el norte de la República Democrática del Congo (RDC), a invitación de las autoridades civiles locales.

"Apoyamos a nuestros compañeros y estamos trabajando para aclarar esta situación en colaboración con las autoridades pertinentes. Seguimos confiando en que se alcanzará una rápida solución", añadió MSF, sin facilitar más detalles.

El Ministerio de Comunicación centroafricano informó la víspera de la detención de un francés, a quien identificó como François Antoine Zamparini Roux, pero sin mencionar el arresto del ciudadano centroafricano.

Las autoridades centroafricanas destacaron que la detención fue el día 6 por sospechas de que Roux realizaba "actividades subversivas destinadas a apoyar a los grupos armados" que operan en la región, como Azande Ani Kpi Gbe (Demasiadas personas azande han muerto), y así "perturbar la estabilidad y seguridad" del país.

Además, acusaron al ciudadano francés de entrar al país en 2014 de forma ilegal desde Camerún y de pasar dos años entrenando a los rebeldes del Movimiento de Justicia Revolucionaria (MJ), liderados por Armel Mingatouloum Sayo, hasta su detención y posterior liberación en 2016.

Aunque el trabajador humanitario alegó que pertenecía a MSF, las autoridades aseguran que "su nombre no figura en ninguna lista oficial del personal de esta organización" y que "siempre se le ha considerado un mercenario" conocido bajo el apodo de Ndil.

La RCA resaltó que logró desmantelar esta "red mafiosa" con el apoyo de sus aliados rusos, en referencia a los mercenarios del Grupo Wagner, que llegó al país en 2018 en el marco de un acuerdo de cooperación militar entre Moscú y Bangui.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka ('alianza' en sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.