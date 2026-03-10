Ocho turistas paraguayos fueron evacuados de Catar por guerra en Oriente Medio

En declaraciones a EFE, el diplomático confirmó que seis de sus connacionales llegaron al país suramericano días atrás luego de su evacuación aérea vía a Europa y que otros dos partieron este martes de Catar con rumbo a Madrid, de donde saldrán a su destino final.

"Se les brindó acompañamiento y contención, y se gestionó con las autoridades cataríes y de Qatar Airways que pudieran ser incluidos en los limitados vuelos existentes a la fecha", indicó Agüero, quien destacó que el Gobierno catarí se hizo cargo de la extensión de los alojamientos y que desde la noche del lunes se ha podido adquirir boletos aéreos.

El funcionario subrayó que su embajada ha mantenido una "comunicación constante" con los paraguayos residentes en Catar y Kuwait "sobre las alertas y medidas oficiales" tomadas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán, el 28 de febrero pasado.

La delegación diplomática ofreció orientación y facilitar los trámites de visas de Arabia Saudí "en caso de que se hubiese requerido la evacuación terrestre", según el embajador.

Asimismo, informó de que asistieron con orientación e información a una ciudadana boliviana residente en Catar, en el marco del protocolo de cooperación consular del bloque suramericano del Mercosur, dado que Bolivia no cuenta con una embajada en Doha.

Irán ha lanzado misiles y drones contra los países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Arabia Saudí en respuesta a los ataques a gran escala que han puesto en marcha Estados Unidos e Israel, que también ha bombardeado el Líbano.