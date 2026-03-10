OIEA: la energía nuclear es "una fuente de soberanía" a pesar de su antigua mala prensa

"La energía nuclear es una fuente de soberanía y autonomía, a pesar de la actual situación y ciertas dependencias", aseveró Grossi durante la apertura la Cumbre sobre la Energía Nuclear organizada por Francia y el OIEA, que se celebra hoy en París.

El director de la OIEA habló, no obstante, de "desafíos tecnológicos y medioambientales" y de "un largo camino a recorrer".

"No podemos esperar cuatro o cinco años para que las centrales obtengan sus permisos de instalación. Trabajamos en ello y tenemos confianza" en acelerar esos procesos, agregó.

Grossi anotó la "cuestión de la financiación" como otra de las claves que los Estados deben de abordar y se felicitó de que la mala prensa de la energía nuclear ante los financiadores se esté terminando.

"Hubo una época en la que la financiación de la energía nuclear estaba prohibida, como si fuese una actividad delictiva", señaló el diplomático argentino, quien presumió de haber firmado el pasado año un acuerdo con el Banco Mundial que sirvió para que "las cosas empezasen a cambiar" y, poco a poco, la financiación se fuese abriendo.