ONG exige transparencia en el proceso para elegir a defensor y fiscal general en Venezuela

El proceso para designar a los nuevos funcionarios se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaran el pasado 25 de febrero a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente.

Saab fue nombrado ese mismo día como defensor del pueblo de forma temporal, mientras que el abogado Larry Devoe ocupa el cargo de fiscal general encargado.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.

"La transparencia del proceso es clave para fortalecer la independencia de las instituciones que integran el Poder Ciudadano", señaló la organización en una publicación en X.

Acceso a la Justicia indicó que la Constitución establece un plazo máximo de 30 días continuos para la designación de estas autoridades, por lo que consideró fundamental "que el proceso se desarrolle con reglas claras y transparentes".

De igual forma, advirtió que no se conocen los plazos exactos de la etapa de evaluación de los postulados "al no haberse publicado el cronograma".

La ONG también llamó la atención sobre la importancia de conocer el plazo previsto para la presentación de objeciones ciudadanas una vez culminada la evaluación de los candidatos por parte del comité del Parlamento y publicarse los resultados de esta revisión.

Este lunes, el Parlamento extendió el plazo de recepción de postulaciones para la selección de los nuevos fiscal general y defensor, tras la renuncia de los titulares de esas instituciones y la designación de dos interinos en medio del histórico proceso de amnistía.

El período de postulaciones terminaba este lunes, pero se prorrogó hasta las 10:00 hora local (14:00 GMT) del viernes 13 de marzo, informó el presidente de la comisión para evaluar las postulaciones, el diputado Giuseppe Alessandrello, durante la sesión parlamentaria transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) anunció la postulación de Magaly Vásquez, secretaria de la institución y doctora en derecho, como fiscal general.

A través de una nota de prensa, la UCAB indicó que Vásquez es especialista en derecho penal e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

El Ministerio Público (Fiscalía) y la Defensoría del Pueblo conforman, junto a la Contraloría General, el Poder Ciudadano de Venezuela.