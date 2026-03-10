ONG expondrá ante CIDH la "situación urgente" de Nicaragua en materia de derechos humanos

El defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Yader Valdivia, dijo a EFE que expondrán sobre la situación de las personas presas políticas y personas excarceladas por el Gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Estaremos denunciando los nuevos patrones de represión que existen contra las personas que son excarceladas en Nicaragua", puntualizó.

Asimismo, dijo, denunciarán la situación que viven las personas presas políticas y las personas que se encuentran en condición de desaparición forzada en Nicaragua.

Valdivia indicó que el período de audiencia de la CIDH, que comenzó el lunes y culmina mañana, es "ideal para denunciar y visibilizar la situación de Nicaragua", porque, a su juicio, "los ojos del sistema internacional están sobre" el país centroamericano.

"La comunidad internacional está viendo hacia Nicaragua y es el momento de denunciar la situación de las presas políticas y de las personas desaparecidas", señaló.

Durante la audiencia, la ONG busca exponer la "situación urgente" de Nicaragua en materia de derechos humanos, visibilizar la voz de las víctimas y sus familias, e incidir en la rendición de cuentas del Estado.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que comenzó en abril de 2018 estalló con una revuelta popular que dejó al menos 355 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y que se trató de un intento de golpe de Estado.

Al menos el 6,5 % de la población nicaragüense, estimada en 6,7 millones de habitantes hace tres años, había salido de Nicaragua entre el estallido de la crisis en abril de 2018 y junio de 2023, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).