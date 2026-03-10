Oracle sube un 7,8 % tras el cierre de la Bolsa impulsado por resultados "excepcionales"

Los títulos de la compañía, que cerró la jornada bursátil en rojo, rozaban una subida del 8 % en el postmercado, que los elevó hasta los 149,40 dólares por acción.

Oracle presentó un beneficio neto GAAP de 3.700 millones de dólares, o 5.200 millones en términos ajustados, correspondientes al trimestre finalizado el 28 de febrero.

Los ingresos trimestrales totales de la compañía aumentaron un 22 %, hasta alcanzar los 17.200 millones de dólares.

La tecnológica aseguró en un comunicado que es el primer trimestre, en más de 15 años, en que los ingresos totales y los beneficios por acción han crecido "un 20 % o más en dólares estadounidenses".

El aumento de los ingresos estuvo impulsado, especialmente, por el negocio de la nube, que avanzó un 44 % interanual hasta los 8.914 millones, que ya aporta el 52 % de la facturación total, seguido del software, que tiene el 36 % del peso tras sumar un 3 % este trimestre y superar los 6.000 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Oracle es una de las principales tecnológicas estadounidenses, que está protagonizando la carrera por la inteligencia artificial, sector por el que se inclinó más hace unos años.

La compañía, con sede en Austin (Texas) está centrada en los centros de datos. Hace unos días, Bloomberg informó de que ni Oracle ni OpenAI expandirán el megacentro de datos de inteligencia artificial que están construyendo en el oeste de Texas, después de que las negociaciones sobre el financiamiento del proyecto se estancaran.

Precisamente por un proyecto de centros de datos en EE.UU., el presidente Donald Trump ofreció su respaldo a Oracle, además de a otras compañías del sector.