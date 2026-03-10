Organizaciones y comunidades solicitan acciones de la CIDH ante proyectos de fósiles

Durante una audiencia pública en el 195 Período de Sesiones, que se celebra del 9 al 13 de marzo en la capital guatemalteca, los representantes de las organizaciones y comunidades solicitaron acciones de la CIDH ante violaciones relacionadas con la operación y el "cierre irresponsable" de infraestructuras energéticas.

Según la denuncia, empresas en países como Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana han cesado operaciones o transferido activos sin garantizar la reparación de pasivos ambientales ni la protección de los derechos de las poblaciones locales.

Entre los casos críticos expuestos destaca la mina Cerrejón en Colombia, la termoeléctrica Norgener en Chile —donde se realizó una quema acelerada de carbón previa al cierre— y la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador.

Ante esta situación, los representantes solicitan acciones de la CIDH ante violaciones de derechos mediante la creación de lineamientos que obliguen a los Estados a supervisar todo el ciclo de vida de estos proyectos.

Las comunidades enfatizaron que la transición energética no debe ser una excusa para el abandono de responsabilidades. Asimismo, instaron a proteger a grupos vulnerables como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, quienes enfrentan impactos desproporcionados.

Finalmente, subrayaron la urgencia de una cooperación regional para proteger la Amazonía frente a la salida de proyectos de hidrocarburos, enfatizando que no existen normativas actuales que aseguren una transición con enfoque de derechos humanos.