Países Bajos multa con 25,8 millones a empresa de magnate israelí por sobornos en la RDC

La empresa vinculada al multimillonario, conocido comerciante de diamantes y materias primas, aceptó la sanción, con lo que queda acreditado judicialmente que Fleurette, sociedad fantasma domiciliada en Países Bajos, incurrió en corrupción de funcionarios extranjeros para la adquisición de concesiones mineras en territorio congoleño.

Fleurette encabezó entre 2010 y 2017 un grupo de empresas activas en la minería, extracción de petróleo y oro en la RDC, y "estaba domiciliada en Países Bajos por razones fiscales y de clima empresarial", señaló la Fiscalía neerlandesa.

Según publicó el diario neerlandés Volkskrant en 2018, Gertler habría pactado en el año 2000 con el entonces presidente de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, el pago de 20 millones de dólares a cambio del monopolio del comercio y la exportación de diamantes del país.

Por estas actividades, Fleurette fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sospechas de sobornos.

La investigación neerlandesa se inició en 2018, cuando el servicio de investigación fiscal FIOD, bajo dirección de la Fiscalía, abrió una investigación penal contra Fleurette y la multinacional suiza Glencore International AG por presuntos sobornos en la RDC.

La causa contra Glencore fue archivada por Países Bajos tras alcanzar la Fiscalía suiza, en agosto de 2024, una sanción penal contra esa misma empresa por más de 152 millones de dólares por hechos ocurridos en el Congo.

El caso Fleurette forma parte de un patrón documentado de corrupción en torno a los recursos minerales de la RDC, país africano que alberga algunas de las mayores reservas mundiales de cobalto, mineral importante para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.

Diversas investigaciones judiciales en Europa han apuntado a una red de intermediarios que facilitaron el acceso a esas concesiones mediante pagos irregulares a funcionarios del régimen de Kabila durante las dos primeras décadas del siglo XXI.