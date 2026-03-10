Pakistán recauda 507 millones de dólares en la primera venta de licencias para internet 5G

“La Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) ha concluido con éxito la etapa de asignación de la histórica Subasta de Espectro de Servicios Móviles de Próxima Generación (NGMS) / 5G, lo que marca un paso importante hacia el despliegue de servicios 5G en Pakistán”, escribió la PTA en una publicación de X.

La subasta, organizada por la PTA, sirvió para repartir las frecuencias con las que se dará servicio a los 240 millones de habitantes del país.

Tres operadores cualificados, Jazz, Ufone y Zong, participaron en la subasta, que ofreció 597,2 MHz de espectro en seis bandas de frecuencia, añadió el regulador.

“Durante la etapa de asignación, se vendió un total de 480 MHz de espectro. Jazz aseguró 190 MHz, Ufone 180 MHz y Zong 110 MHz en diferentes bandas”, dijo la PTA, añadiendo que “la etapa de asignación concluyó tras tres rondas de ofertas”.

Este movimiento supone un gran avance para lograr una conexión móvil más rápida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno vendió 480 MHz de capacidad, un 80 % de su objetivo inicial que era 597 MHz , a los tres operadores que ahora cuentan con los permisos necesarios para desplegar la red 5G.

Los servicios 5G debutarán primero en las ciudades de Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar y Quetta, antes de expandirse por todo el país a medida que se desarrolle la infraestructura de red.

La ministra de Tecnología, Shaza Fatima Khawaja, destacó que el 95 % de los móviles en Pakistán son de fabricación local, aunque los modelos de gama alta, como los dispositivos iPhone y Google Pixel, siguen siendo importados.

Para impulsar el 5G en este mercado de telecomunicaciones, que es de los más grandes del mundo con 190 millones de usuarios, el plan oficial prevé la instalación de 3.000 nuevas estaciones de red cada año.