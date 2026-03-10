Paraguay y Polonia acuerdan fortalecer intercambio al abrir mecanismo de consulta política

En un comunicado difundido este martes, el despacho de Estado dio cuenta del encuentro encabezado en la víspera por el viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, y el subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Wojciech Zajączkowski.

Ambos funcionarios rubricaron un memorándum de entendimiento que define los términos para llevar adelante el Mecanismo de Consultas, que establece el diálogo entre ambas cancillería y promueve las consultas periódicas "sobre asuntos bilaterales, regionales y multilaterales", agregó la nota.

De igual forma, destacó la "histórica relación de amistad" entre ambas naciones, que se instituyó a partir de los vínculos creados por la inmigración polaca a Paraguay, la cual -destacó el Ministerio de Exteriores- contribuyó "al desarrollo social, cultural y productivo del país" suramericano.

Asunción y Varsovia establecieron relaciones diplomáticas en 1920, que se mantuvieron a través de la representación en Buenos Aires. Después de la Segunda Guerra Mundial las relaciones se interrumpieron y fueron reanudadas en 1991, detalla en su web la Embajada de Polonia en Argentina, que es concurrente para Uruguay y Paraguay.

Según la legación diplomática, en 2017 tuvieron lugar en la capital polaca las primeras consultas políticas y económicas a nivel de vicecancilleres de asuntos exteriores.