París gana un 1,79 % ante la moderación del precio del crudo y recupera los 8.000 puntos

La inestabilidad sigue presente en los mercados ante las incertidumbres que acarrea la guerra en Irán, pero el indicador de referencia parisino transitó durante toda la jornada por la zona de ganancias, para acabar en los 8.057,36 puntos.
La actividad siguió siendo elevada en el parqué parisiense, con casi 6.300 millones de euros negociados.
La siderúrgica ArcelorMittal lideró las ganancias con una subida del 7,43 %, seguido de la tecnológica STMicroelectronics, que progresó un 5,56 %, y del banco Société Générale, que subió un 4,3 %.
En el otro extremo, la tecnológica Capgemini cayó un 2,41 %, mientras que el gestor bursátil Euronext se depreció un 1,06 %.