Partido Comunista cree que EE.UU. ve a Venezuela como territorio de extracción de recursos

El PCV -que no se alinea con el Gobierno ni con la oposición liderada por María Corina Machado- cuestionó la visita a Venezuela de altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Interior, Doug Burgum; y el de Energía, Chris Wright, con quien la presidenta encargada Delcy Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo.

"Cada nuevo tutor estadounidense que llega a Venezuela parece traer un mandato para modificar nuestras leyes y facilitar el control sobre los recursos del país", afirmó la militante del PCV Jackeline López, citada en una nota de prensa, al tiempo que reclamó que se "están firmando acuerdos con empresas mineras y vendiendo recursos como el oro con total opacidad".

Esta declaración se da luego de que el portal Axios informara la semana pasada en exclusiva que funcionarios estadounidenses negocian con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado de EE.UU., valorada en unos 165 millones de dólares.

El lunes, el Parlamento de Venezuela aprobó el proyecto de una ley de minas -que debe superar una segunda discusión para quedar sancionado- con el objetivo de aumentar las garantías jurídicas para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.

El pasado viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La emisión de esta licencia se dio días después de la reunión en Caracas entre Delcy Rodríguez y el secretario de Interior de Estados Unidos.

A finales de enero pasado, el Parlamento aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.