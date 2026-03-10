Perú comienza a imprimir su mayor papeleta de votación, con 36 candidatos presidenciales

Tras la prueba de color de este martes, en la que participaron los delegados de los distintos partidos políticos en contienda y observadores de organismos nacionales e internacionales, la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo de la celebración de los comicios, inició la impresión del reverso, a falta de subsanar observaciones sobre el anverso.

La papeleta, de la que se emitirán al menos 27 millones de ejemplares entre las necesarias para los electores y otro paquete de reserva, tiene un tamaño de 44 centímetros de largo y 42 centímetros de ancho.

Está dividida en cinco columnas, donde en la primera figuran los candidatos presidenciales, la segunda columna corresponde a las listas nacionales para el Senado, la tercera es para las listas provinciales al Senado, la cuarta tiene listas provinciales para el Congreso y la quinta y última está reservada para la votación al Parlamento Andino.

El orden en el que aparecen los partidos políticos quedó definido en un sorteo realizado en febrero, donde el primer lugar lo ocupó la coalición izquierdista Venceremos, que tiene como candidato presidencial al abogado Ronald Atencio, mientras que el último puesto lo tiene el centrista Partido Morado, con el ex gobernador regional Mesías Guevara como aspirante a la Presidencia.

Las elecciones generales están convocadas para el domingo 12 de abril, y en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, el domingo 7 de junio.

Hasta el momento las encuestas muestran que un gran número de peruanos aún no se ha declinado por ningún candidato, en medio de un descontento generalizado con la clase política del país, que suma ocho presidentes en casi diez años.

Los candidatos con mayor intención de voto hasta el momento son, con casi 11 %, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y el ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, seguidos por el candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 5,5 %.

A las urnas están convocados más de 27 millones de peruanos para renovar a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, 70 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.