Petición legal de emergencia busca la libertad de periodista colombiana detenida en EEUU

La defensa de Rodríguez, reportera de Nashville Noticias y Univision 42 que cubre temas migratorios en el sureño estado de Tennessee, solicitó ante una corte federal una revisión urgente sobre la legalidad del arresto que ejecutó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) la semana pasada.

Los representantes legales de Rodríguez, solicitante de asilo que en 2021 recibió amenazas de muerte en Colombia por su cobertura de grupos armados, argumentan que su detención es en represalia por su trabajo como reportera en Estados Unidos y que ICE no presentó una orden de arresto.

Una coalición de 41 grupos defensores de la libertad de prensa demandaron liberarla en una carta firmada por asociaciones como Free Press, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, en inglés), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).

Las agrupaciones citaron que Rodríguez, casada con un ciudadano estadounidense, ha cubierto las acciones de ICE y ha publicado comentarios en línea sobre la Administración de Trump, por lo que las autoridades federales "han silenciado" su voz en el terreno y "han enviado un mensaje escalofriante".

"La detención de Rodríguez es parte de una erosión más amplia de las normas democráticas y los derechos humanos en Estados Unidos en la que se está utilizando, de manera creciente, a las autoridades de inmigración para frenar la libertad de expresión y los derechos de la Primera Enmienda", escribieron.

La polémica ha crecido desde el arresto el miércoles pasado de Rodríguez, quien está ahora en un centro de detención en Alabama no identificado después de que oficiales armados de ICE la detuvieron mientras iba en un vehículo con su esposo con el logotipo de Nashville Noticias.

ICE alega que la mujer debía presentarse a dos citas, pero su marido, Alejandro Medina III, ha asegurado que la carta de una de las citaciones no aparecía en el sistema, mientras que la tormenta que azotó a EE.UU. este invierno impidió la realización de otra.

El hecho ocurre tras la deportación en octubre del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido en junio de 2025 en Georgia mientras cubría una protesta contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y redadas migratorias, pese a identificarse como prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este martes de que Estados Unidos cayó a su peor nivel en libertad de prensa bajo la segunda gestión de Trump.