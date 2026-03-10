Petroecuador alza en 12% ingresos por comercialización de hidrocarburos en enero y febrero

Quito, 10 mar (EFE).- La empresa pública de petróleo de Ecuador, Petroecuador, informó este martes que registró más de 1.199 millones de dólares por la comercialización de derivados de hidrocarburos, con lo que incrementó en 12,28 % los ingresos en los dos primeros meses de 2026, respecto al mismo período de 2025.