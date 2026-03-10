Presidente de Ecuador se reunirá con el rey de España en el marco de investidura en Chile

Según la agenda oficial, Noboa se traslada este martes a Chile y mantendrá inmediatamente una reunión bilateral con Kast.

Tras la cita mañana con el rey de España -cuyos temas a tratar no se han detallado- Noboa asistirá a la ceremonia de transmisión de mando, participará del almuerzo ofrecido por Kast y en el saludo y recepción de las delegaciones oficiales extranjeras al flamante gobernante.

Además de Noboa -que regresará a Ecuador el mismo miércoles- a la ceremonia de investidura del ultraderechista acudirán autoridades latinoamericanas como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

También han confirmado su participación la líder opositora venezolana María Corina Machado y funcionarios de diversos Gobiernos, aunque no asistirán figuras clave de la derecha internacional como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Noboa fue de los primeros en felicitar a Kast tras ganar las elecciones del pasado 14 de diciembre, y en un mensaje publicado en la red social X afirmó que se abría "una nueva etapa para Chile y para la región".

Días después, Kast visitó a Noboa en Quito y habló con él sobre su propuesta de crear un "corredor humanitario" que permita a migrantes en sus países regresar a Venezuela y sobre el trabajo coordinado que pueden tener para enfrentar al crimen organizado trasnacional.

Noboa y Kast también coincidieron el sábado pasado en la cumbre convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Miami, a la que asistieron otros líderes de derecha de la región, y en la que se anunció la creación de una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico.