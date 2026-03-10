Putin niega compartir inteligencia con Irán durante la guerra, dice la Casa Blanca

"Ayer, en la llamada con el presidente, los rusos dijeron que no habían estado compartiendo información", declaró Witkoff en una entrevista con la cadena CNBC, durante la que agregó: "Podemos confiar en su palabra".

La conversación telefónica entre Trump y Putin se produjo después de que medios como 'The Washington Post' publicaran que Rusia estaría suministrando información para atacar a las bases estadounidenses en Oriente Medio.

Sobre esa llamada, Trump dijo que fue "muy buena" y que Putin "quiere ser útil en el tema de Irán".

Según explicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, Putin le planteó a Trump "varias propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní".

La conversación, la primera entre ambos líderes en 2026, duró cerca de una hora y fue "franca" y "constructiva", según Ushakov.

Putin mostró este lunes su "inquebrantable apoyo" a la república islámica tras el nombramiento del nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí, y este martes habló por teléfono con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.