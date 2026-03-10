Repsol invertirá entre 8.500 y 10.000 millones hasta 2028, la mitad en España y Portugal

Estas cifras, presentadas este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, son una actualización, y se produce al margen de la volatilidad provocada por el conflicto en Oriente Medio, según explica la empresa en un comunicado.

La compañía realizará un plan selectivo de inversiones enfocado a proyectos ya aprobados y estima incrementar entre un 6 % y un 10 % la producción de barriles de petróleo al día (bepd) en 2028, hasta la horquilla de entre 580.000 y 600.000 bepd, con cerca del 40 % proveniente de EE.UU.

Estas proyecciones podrían incrementarse por una potencial mejora de la situación de la multinacional en Venezuela, donde explica que tiene una posición privilegiada por su histórica presencia, y donde las nuevas licencias emitidas por las autoridades estadounidenses permiten retomar operaciones de petróleo y gas en el país caribeño y también por la adjudicación de nuevos bloques de exploración en la reciente ronda de licencias en Libia.

Por otra parte, las iniciativas bajas en carbono supondrán un 30 % del total de inversiones.

La compañía, cuya actividad va desde la exploración de nuevas materias primas, hasta la comercialización de soluciones energéticas, mantiene su ambición de alcanzar las cero emisiones netas a largo plazo tras haber cumplido el objetivo establecido para 2025, con una reducción del 15 % del indicador de intensidad de carbono respecto a 2016.

La empresa fija para 2030 un objetivo de reducción de este indicador del 25 %, de alrededor del 55 % en 2040 y del 100 % en 2050.

Por negocios, en exploración y producción ('upstream') para el periodo 2026-2028, el objetivo es continuar mejorando la rentabilidad para lo que realizará unas inversiones netas de entre 2.600 y 3.000 millones de euros, de las que en torno al 80 % se destinarán a EE.UU., país que lidera el crecimiento a corto plazo, a través de proyectos en Alaska, activos no convencionales y en la costa sur.

En el negocio industrial, Repsol prevé inversiones netas de entre 3.900 y 4.100 millones de euros hasta 2028, de las que el 40 % se destinarán a iniciativas de bajas emisiones, como la producción de combustibles e hidrógeno renovables.

En el área de cliente, realizará inversiones de entre 1.400 y 1.600 millones de euros para centrar sus esfuerzos en consolidar el liderazgo en negocios tradicionales, como movilidad, lubricantes, aviación y GLP, e impulsar el crecimiento de los nuevos −electricidad y gas, movilidad eléctrica y generación distribuida−.

La compañía continuará evolucionando el modelo de negocio de sus más de 3.800 gasolineras en España y Portugal, mientras seguirá trabajando en reforzar la distribución y comercialización del Diésel Nexa de origen 100% renovable.

Respecto al mercado del gas y electricidad en España y Portugal, donde Repsol ya es cuarto operador, el objetivo es impulsar el crecimiento orgánico y superar los 4 millones de clientes.

Para el periodo 2026-2028, espera contar con 9.000 megavatios (MW) en operación en su área de generación baja en carbono, donde destinará una horquilla de inversión neta de entre 500 y 1.000 millones de euros, principalmente en oportunidades en España y EE.UU.