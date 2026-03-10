Ribera dice que Von der Leyen no se expresó bien pero defiende la ley internacional

"Es justo decir que pudo no haberse expresado de la manera más adecuada, pero (Von der Leyen) está plenamente comprometida con el orden internacional", dijo Ribera en una rueda de prensa sobre un nuevo paquete de inversiones energéticas.

Ribera señaló que la intención de Von der Leyen era señalar que "otros aspectos de la acción externa y de las políticas de la UE" requieren también atención, pero subrayó que "es clave defender, incidir y subrayar que la legislación internacional es un elemento nuclear del proyecto y la seguridad europeas".

"No sólo para los europeos", añadió Ribera, que se mostró convencida de que "una amplia mayoría de países" defienden la legislación internacional y el orden creado tras la Segunda Guerra Mundial.

Ante la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra esta semana en Bruselas, Von der Leyen no mencionó explícitamente que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se haya producido al margen de la ONU, pero sí se explayó sobre cómo está cambiando la gobernanza global.

"Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá", aseguró, a lo que añadió que, pese a que la UE "siempre" defenderá "el sistema basado en normas", Europa ya no puede ceñirse sólo a esa estructura para defender sus intereses.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó por su parte este martes que la "misión" de la Unión Europea (UE) es defender un orden internacional basado en las reglas, ante los desafíos que plantean China, Estados Unidos y Rusia.