Ribera se desmarca de Von der Leyen y pide que la UE defienda el Derecho Internacional

"Nosotros, como europeos, tenemos una especial obligación, una especial responsabilidad en la defensa del orden internacional. Y por supuesto que hay abusones, pero a los abusones no se les hace frente rompiendo las reglas y aceptando el abuso", dijo Ribera en una entrevista en Ondacero este martes.

La exvicepresidenta y ministra española agregó que "es muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse el Derecho internacional o la necesidad de trabajar al margen del Derecho internacional".

"No creo que esa fuera su intención, pero no me parece acertada la forma en la que se expresó", declaró.

La vicepresidenta española de la Comisión hacía alusión al discurso que Von der Leyen leyó ante el cuerpo diplomático de la UE.

"Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", dijo Von der Leyen el lunes.

Ante los embajadores de la UE, reunidos en Bruselas, la conservadora alemana agregó que Europa "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá" y, pese a que la UE "siempre" defenderá "el sistema basado en normas", añadió que Europa ya no puede ceñirse sólo a esa estructura para defender sus intereses.

"Creo que Ursula von der Leyen ayer hizo una reflexión en voz alta de la que se puede discrepar o no, y corresponde al Consejo Europeo, que, de hecho, tendrá este debate la semana que viene junto con la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas", matizó Ribera.

En ese sentido, agregó que "el respeto al Derecho internacional es una premisa básica, no solamente desde el punto de vista moral o de construcción de la paz, desde el punto de vista de la seguridad".

Y en relación a los comentarios de Von der Leyen sobre el sistema de Naciones Unidas, Ribera señaló "no puede quedar en el aire como un espacio de dudas".

"Estamos reforzando precisamente la posición del abusón. Por eso yo creo que es fundamental que hoy Europa defienda con entereza el valor del Derecho internacional, que cierre filas con el secretario General de Naciones Unidas, que busque la fórmula para llevar el debate a donde corresponde", añadió.

Von der Leyen dijo también que el régimen iraní no merecía que se derramase "ni una lágrima" por su caída, sin ninguna crítica al ataque de Estados Unidos e Israel, y Ribera matizó que "a nadie le gusta el régimen que había en Irán, el régimen de los ayatolás", pero afeó que se calle o se mire "para otro lado" cuando se producen ataques como el de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

"Hoy hay hasta 14 países que se han visto afectados directamente. Pero además tiene un impacto enorme desde el punto de vista económico, de la paz, de la seguridad, del bienestar de las personas en Asia, en Europa, en el mundo entero y en gran medida, las consecuencias de lo que estamos viendo hoy se van a vivir en mucha mayor proporción en el continente europeo, que no en Estados Unidos", comentó.