Ruanda apuesta a la energía nuclear para ser un "país de altos ingresos" en 2050

“Ruanda tiene como objetivo ser un país de altos ingresos para 2050. Eso requiere electricidad abundante, y por eso hemos decidido colocar la energía nuclear en el centro de nuestra estrategia”, afirmó Kagame.

Subrayó que alcanzar ese objetivo exige “instituciones sólidas, regulación efectiva y una fuerza laboral capacitada, que es la base que Ruanda está construyendo”.

Para Kagame, la energía nuclear “no es demasiado compleja ni arriesgada para los países en desarrollo” y destacó que la aplicación de normas internacionales claras y la cooperación tecnológica pueden permitir que naciones como Ruanda adopten esta tecnología de manera segura.

Durante su intervención, Kagame pidió una mayor colaboración internacional en capacidad de ingeniería, desarrollo de habilidades y participación industrial, así como sistemas regulatorios globales predecibles que apoyen a los países que buscan implementar programas de energía nuclear.

Señaló que cientos de ruandeses han sido formados en ciencias e ingeniería nuclear mediante alianzas con instituciones internacionales, y que el país ha incorporado un nuevo programa en ciencias nucleares en la Universidad de Ruanda.

“La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha realizado recientemente una revisión integrada de la infraestructura nuclear en Ruanda y ha confirmado avances en los pilares clave de nuestro programa nuclear. Nuestro país está preparado para avanzar hacia la siguiente etapa siguiendo el enfoque por hitos de la agencia”, dijo Kagame.

Después de 60 años sin financiar proyectos nucleares, el Banco Mundial levantó el veto en junio pasado y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP28) una veintena de gobiernos instaron a incluir la energía nuclear en las carteras de las instituciones financieras internacionales.

Según la AIEA, la energía nuclear representa cerca del 10 % de la producción eléctrica mundial y es considerada por algunos países como un complemento estratégico a las energías renovables en el abandono de los combustibles fósiles.