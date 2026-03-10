Rusia estudia ley que autoriza despliegue tropas para defensa de ciudadanos en el exterior

La comisión gubernamental sobre legislación acordó remitir dicho proyecto, que introducirá enmiendas a dos leyes federales, ante la cámara baja del Parlamento ruso.

El proyecto de ley "contempla entre otras cosas el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos", señaló la fuente.

Su objetivo es, añade la nota, "la defensa de los derechos de los ciudadanos en caso de arresto, detención, persecución penal o de otra clase por decisión de los tribunales de países extranjeros".

En abril de 2023 las autoridades rusas introdujeron una enmienda a la ley federal 'Sobre Seguridad', que permite al jefe del Estado "tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos en caso de que organizaciones extranjeras e internacionales tomen medidas o adopten acciones que se contradigan con los intereses de la Federación Rusa".

Dicha enmienda no precisaba qué medios podía utilizar el presidente para cumplir con lo estipulado por la ley, algo que queda manifiestamente claro en esta nueva ley.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dirigentes rusos mantienen que la actual campaña militar en Ucrania, que dura ya más de cuatro años, busca garantizar la seguridad de los rusos étnicos supuestamente perseguidos por las autoridades de Kiev.

Con todo, Moscú se topó con que muchos rusoparlantes residentes en el este y sur de Ucrania rechazaron la intervención militar rusa y se pusieron del lado de Kiev o huyeron al extranjero.

Además, muchos expertos rusos y extranjeros consideran que el objetivo real del Kremlin era tender un corredor terrestre hacia la anexionada península de Crimea, privar al país vecino de salida al mar e instalar un gobierno marioneta en Kiev que diera la espalda a Occidente.