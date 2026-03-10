Sánchez hablará en el Congreso español sobre la guerra en Oriente Medio el 25 de marzo

Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo día 19 de marzo y para explicar la postura de España ante el conflicto desatado en Oriente Medio.

El político español ha sido uno de los líderes internacionales más crírticos con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y que desencadenó la respuesta militar del país persa con ataques a distintos países de la región, al considerar que no se ajusta al derecho internacional.

Y por tanto, no autorizó que las bases españolas de Rota y Morón, de utilización conjunta con EE.UU. fueran usadas por este país en ese conflicto, lo que provocó la reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con "cortar todo el comercio con España".

El jefe del ejecutivo recuperó el lema del 'No a la guerra' popularizado con la invasión de Irak en 2003 y advirtió de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias, en referencia a las amenazas de Donald Trump.

La ahora anunciada comparecencia en el Congreso para abordar esta guerra ya había sido solicitada por el Ejecutivo y es también una demanda de distintos partidos de la oposición, como el conservador Partido Popular (PP), que además exige al Gobierno que someta a autorización de la Cámara el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre.

Este país se ha visto salpicado por la expansión del conflicto en Oriente Medio, al registrarse un ataque con drones contra la base británica de Akrotiri. Varios estados miembros de la UE, entre ellos España, han anunciado medidas de apoyo a la defensa de la isla.