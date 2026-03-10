Seguro hace su primera visita como presidente luso a aldea que estuvo cercada por el fuego

"No me puedo olvidar del interior, es una parte más del país", dijo Seguro a una vecina del pueblo durante su recorrido.

Allí, el mandatario conversó con los pocos residentes de Mourísia, en el concejo de Arganil, y descubrió una placa conmemorativa de su visita en una calle.

El mandatario ya visitó esta aldea el pasado verano, cuando era candidato a la Presidencia, y en aquel momento señaló a la cadena CNN Portugal que le había impresionado ver la bandera del país junto a un cartel quemado a la entrada del pueblo.

"Las personas del interior merecen tanta dignidad como las de la costa", afirmó en aquel entonces Seguro, que nació en Penamacor, cerca de la frontera con Cáceres (Extremadura, España).

Este martes en Mourísia el ya presidente recordó en una rueda de prensa ese instante y las historias de cómo sus habitantes lucharon contra llamas.

"Esa valentía, ese orgullo y esa emoción es lo que me llevó a escribir en una breve publicación en redes sociales 'no los olvidaré' y por eso estoy hoy aquí, para decirles que no los olvidaré, no olvidaré Mourísia, no olvidaré Arganil, no olvidaré el interior de nuestro país, que lucha, que sufre, pero que es decidido, que es duro y que es valiente", destacó.

Tras los actos de su toma de posesión el lunes en Lisboa, Seguro ha alargado el programa de eventos de su investidura con una segunda jornada fuera de la capital.

Aparte de la visita a Mourísia, tiene previsto este martes trasladarse a la ciudad de Guimarães, capital verde europea de 2026.

Terminará el día en Oporto, donde asistirá a una recepción en el ayuntamiento y luego irá a un concierto en la Casa de la Música, con actuaciones de una orquesta juvenil y del cantante Pedro Abrunhosa.