Sindicato de pilotos alemanes convoca huelga en Lufthansa para los días 12 y 13 de marzo

Según un comunicado, el motivo es el fracaso de las negociaciones tarifarias en Lufthansa CityLine y sobre el plan de presiones de empresa en Lufthansa y Lufthansa Cargo.

Desde la última huelga el pasado 12 de febrero, la patronal no ha presentado ninguna propuesta, afirmó el sindicato.

"Nos hubiera gustado evitar otra escalada", dijo el presidente de VC, Andreas Pinheiro. "Pero sigue sin haber una oferta. No sirve de nada si la otra parte solo señaliza disposición al diálogo pero no quiere hablar sobre mejoras sustanciales", agregó.

El paro afecta a los vuelos de Lufthansa Cargo y Lufhansa Passage que deban despegar de aeropuertos alemanes entre las 00.01 horas CET del 12 de marzo y las 23.59 horas CET del 13 de marzo (desde las 23.01 GMT del miércoles a las 22.59 GMT del viernes).

Debido a la guerra en Oriente Medio, estarán excluidos expresamente de la huelga los vuelos con destino a Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Yemen.