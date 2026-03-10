Sospechosa de disparar a la casa de Rihanna con rifle tipo AR-15 es acusada de 14 cargos

Ortiz, de 35 años y residente de Florida, fue acusada de 14 cargos, incluyendo intento de asesinato, uso de arma de fuego, agresión con arma semiautomática y disparos contra una vivienda habitada.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (20:21 GMT) del pasado domingo, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la puerta de entrada de la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Varias balas impactaron la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo con el canal ABC.

Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop A$AP Rocky, junto a sus tres hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas. Los disparos alcanzaron al menos dos viviendas.

Ortiz huyó del lugar, pero fue arrestada poco después en Sherman Oaks.

"Abrir fuego en cualquier barrio poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y este delito será procesado a fondo", declaró en un comunicado el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, informó en una conferencia de prensa que Ortiz condujo a Los Ángeles desde Florida antes del tiroteo.

La mujer habría hecho amenazas contra la cantante en sus publicaciones en redes sociales, según información citada por la televisión estadounidense.

"Eso formaría parte del motivo, por qué la persona vino aquí. No hemos establecido un motivo, pero sí conocemos y estamos al tanto de publicaciones en redes sociales que se han hecho y que están investigando a fondo", abundó el jefe McDonnell.

Se estableció una fianza de 1,8 millones de dólares y se programó una audiencia de comparecencia para el 25 de marzo.

De ser declarada culpable, la mujer podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal.

La intérprete de 'Umbrella' y 'Diamonds' no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque.