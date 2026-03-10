Suman 420 los argentinos evacuados de Emiratos Árabes Unidos por guerra en Oriente Medio

Según precisó el canciller argentino, Pablo Quirno, en la red social X, este martes otros 62 ciudadanos argentinos afectados por la situación en Oriente Medio salieron de Emiratos Árabes Unidos en vuelos de la aerolínea Emirates con destino a Buenos Aires y Sao Paulo (Brasil).

"Con estas salidas, ya son 420 los argentinos que han dejado Emiratos Árabes Unidos", indicó el canciller argentino.

Este lunes ya habían sido evacuados 97 argentinos a través de vuelos programados de la aerolinea Emirates.

Las evacuaciones se concretaron gracias a las gestiones realizadas por la Cancillería argentina y su embajada en Emiratos Árabes Unidos con autoridades de ese país y representantes de diversas aerolíneas.