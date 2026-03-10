Terremoto de 5,9 en el mar Tirreno, sin daños, provoca retrasos ferroviarios en sur Italia

El seísmo ha ocurrido a las 00:03 hora local (23:03 GMT) y, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), se ha localizado a una profundidad "extremadamente elevada" de 414 kilómetros, cerca de la isla de Capri.

Esta ubicación, muy por debajo de la corteza superior donde suelen producirse los terremotos en Italia, contribuyó a que las ondas sísmicas se atenuaran y no se registraran daños materiales ni personales.

Como medida de precaución, la circulación se ralentizó en el nodo de Nápoles (sur) para permitir que los técnicos verificaran el estado de las vías, informó la Red Ferroviaria Italiana (RFI) en un comunicado.

Los trenes en dirección norte desde Salerno y la Estación Central de Nápoles han acumulado este martes retrasos de hasta 100 minutos, mientras que en la estación de Roma Termini se han señalizado variaciones y cancelaciones con demoras de hasta 140 minutos en los trayectos hacia el sur.

Tras finalizar las comprobaciones pertinentes, las autoridades informaron de que no se han detectado daños estructurales, por lo que la normalidad en el servicio se irá recuperando de forma gradual a lo largo de la mañana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de uno de los eventos sísmicos más destacados en la zona desde 1978, cuando se registró un sismo de magnitud similar a 392 kilómetros de profundidad, según el INGV.