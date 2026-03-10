Turquía traslada una defensa antimisiles para proteger un radar de la OTAN en Anatolia

"Ante los recientes sucesos en la región, se han tomado las medidas necesarias para proteger nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo, en consultas con la OTAN y con nuestros aliados", señala un comunicado del Ministerio de Defensa turco en la red X.

"Además de las medidas nacionales, se han aumentado las defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN. En este contexto se ha instalado un sistema Patriot en Malatya y se prepara actualmente para ser operativo", señala la nota.

Ante la amenaza representada por la guerra civil siria, la OTAN envió en 2013 varias baterías antimisiles Patriot de Estados Unidos, Alemania y Países Bajos a Turquía, que no posee este sistema.

En 2015, estos países retiraron sus baterías y España tomó el relevo, manteniendo desde entonces una unidad con varias lanzaderas y un equipo de 149 militares en la base aérea de Incirlik, en la periferia de a ciudad de Adana, en el sur de Turquía.

El comunicado turco no aclara si la batería instalada en Malatya procede del conjunto español de Incirlik o ha sido enviado por otro miembro de la OTAN.

En la provincia de Malatya, situada a 250 kilómetros al noreste de Adana, se ubica la base militar de Kürecik, que alberga desde 2012 uno de los radares antimisiles más potentes de la OTAN, operado por un equipo de Estados Unidos.

La existencia de esta base suscita a menudo protestas en Turquía ante la sospecha de que sirva también para apoyar la defensa de Israel, si bien Ankara asegura que los datos de este radar únicamente se comparten con miembros de la OTAN.