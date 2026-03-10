Un estudio denuncia la inseguridad de los repartidores a domicilio en Europa y pide normas

Están sometidos a algoritmos desconocidos, sin protección social o sindical y con unas condiciones laborales, entre las características que definen su actividad, a diferencia de otros tipos de trabajos realizados también por medio de plataformas digitales, según el informe de la Universidad de Córdoba (España).

Así, la investigación pone en evidencia la necesidad de un marco regulatorio propio para estos trabajadores.

El estudio identifica y diferencia a estos trabajadores, que suelen hacer el reparto en moto o bicicleta, como parte de la economía de plataformas, como un modelo de empleo temporal, flexible y de corta duración gestionado principalmente con esas aplicaciones digitales.

Este sistema engloba una gran variedad de trabajos, no solo de los repartidores, sino también diseño gráfico, programación, consultoría o traducción.

Lo que diferencia principalmente a estos repartidores del resto, además del desplazamiento necesario para cumplir con el trabajo, es que tienen unas condiciones laborales más precarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras analizar 516 plataformas digitales, los investigadores universitarios identificaron que su trabajo se caracteriza por la ausencia de contrato, la baja autonomía en la asignación de tareas, el control algorítmico al que están sometidos y la falta de protección social.

En concreto, no eligen libremente lo que van a hacer, sino que es un sistema de asignación "opaco", el algoritmo, el que toma la decisión, premiándolos o penalizándolos.

El algoritmo no solo gestiona, sino que también actúa como un mecanismo de control de horarios de disponibilidad o ubicación del repartidor.

Además, las tareas están relacionadas con una actividad física que requiere un desplazamiento, poner a disposición del servicio medios propios y exponerse al movimiento de automóviles o a las inclemencias del tiempo sin protección básica social o sindical. A ello se añade el estrés de entregar los pedidos a tiempo.

España aprobó en 2021 una reforma legislativa que trata de acabar con estos trabajadores como 'falsos autónomos' y obligar a las empresas a contratarlos como asalariados, con la oposición de varias plataformas de entrega de comida a domicilio.

Las organizaciones de repartidores se mostraron divididas a favor y en contra de esa regulación.