Unas 120 obras gráficas inéditas de Matisse y Bonnard serán subastadas en París

La venta dedicada a Matisse (1869-1954) tendrá lugar en línea entre el 9 y el 17 de abril y lo recaudado irá destinado a la Fundación Pierre y Tana Matisse, según indicó la casa de subastas este martes en un comunicado.

"Conservadas durante décadas por la Fundación Pierre y Tana Matisse, estas obras proceden directamente de la colección del galerista e hijo del pintor, Pierre Matisse, y de su esposa", Tana, la impulsora de la creación de la fundación, apuntó Christie's.

Se trata de una colección de trabajos sobre papel que recorre "todo el espectro del trabajo gráfico de Matisse", precisa el comunicado, y entre las más destacadas figuran 'Femme allongée' (con un precio estimado de entre 50.000 y 70.000 euros) y 'Nu debout' (40.000-60.000 euros).

La venta consagrada a Bonnard (1867-1947) será el 14 de abril, con obras proceden de la colección que atesoró el compositor Claude Terrasse, amigo y cuñado del pintor.

La estrella de esa puja será 'Midi au jardin' (con un precio estimado entre los 400.000 y los 600.000 euros), que ofrece "una ilustración perfecta", según Christie's, del papel que desempeñaron la villa Le Bosquet y sus alrededores de Le Cannet para Pierre Bonnard.