Uruguayos continúan saliendo de Oriente Medio y otros 15 volverán entre martes y miércoles

Según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, 50 uruguayos ya abandonaron esa zona y 15 llegarán a Montevideo en las próximas horas, algunos desde Catar y otros desde Egipto.

El pasado 5 de marzo, la Cancillería ya había emitido un comunicado en el que detallaba que varios ciudadanos del país sudamericano habían comenzado a dejar Oriente Medio, mientras la cartera coordinaba con embajadas y oficinas consulares todas las alternativas para la asistencia a los connacionales.

Al mismo tiempo se encontraba dialogando con agencias de viajes en Uruguay, "a los efectos de colaborar en la reprogramación de los itinerarios de vuelo de todas aquellas personas que se encuentran atravesando inconvenientes de conectividad aérea".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y que la capacidad de respuesta de Teherán se ha reducido mientras avanza la ofensiva, enfocada también contra la industria de defensa iraní.

En tanto, el Ejército israelí lanzó este martes nuevos bombardeos contra la "infraestructura" de la milicia libanesa chií Hizbulá, apoyada y financiada por Irán, en la zona del Dahiye, los barrios del sur de la capital libanesa de Beirut.