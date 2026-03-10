Violencia de las bandas criminales limita la libertad de prensa en Haití, denuncia la SIP

"La grave crisis política, económica y de seguridad que atraviesa esta nación, con un Estado impotente ante crímenes, coloca a la impunidad en crímenes contra la población y la prensa, como uno de los principales agravantes de la mirada de los jueces", señaló el informe.

En Haití, que obtuvo 29,02 puntos sobre un total de 100, "no son las autoridades las principales agresoras del sistema comunicacional, pero sí las que no han podido establecer límites a las bandas", subrayó la SIP.

En el período analizado destacaron el intento de homicidio sufrido por el periodista Wandy Charles y su familia en noviembre de 2024; así como el asesinato de los comunicadores sociales Markenzy Nathoux y Jimmy Jean en un evento ocurrido en el Hospital Universitario Estatal de Haití, la víspera de la Navidad.

Otros siete periodistas resultaron heridos en el incidente, registrado durante la cobertura que realizaban por la reapertura del centro de salud, tras meses de cierre por acción, precisamente, de las bandas criminales. El ataque fue atribuido a la coalición Vivre Ensemble, liderada por Jimmy Cherisier, alias Barbecue.

Otro incidente tuvo lugar entre el 12 y el 16 de marzo, cuando la coalición Viv Ansanm incendió y saqueó al menos tres emisoras de radio y televisión en Puerto Príncipe: Radio Télévision Caraïbes (RTVC), Mélodie FM y Télé Pluriel.