Wisin lanza un sello dedicado a la música urbana con visión espiritual: La Base de Fe

La Base de Fe es una nueva división del sello La Base Music Group y nace con el objetivo de ser "una alternativa fresca que une la excelencia técnica del género urbano con una visión espiritual y contemporánea", anunció este martes un comunicado de la compañía.

El primer lanzamiento de este nuevo proyecto es 'Bueno', que es el comienzo de "una propuesta conceptual bajo el nombre de '777'", un número que se asocia a la conexión con lo divino por el simbolismo bíblico del 7, que representa plenitud y la perfección.

La artista estrenará una nueva canción el día 7 de cada mes, "construyendo así una narrativa continua que refleja su evolución personal y espiritual".

"Presentar 'BUENO' de la mano de mi padre y en un sello que busca inspirar a otros es una bendición. Es una canción de gratitud pura por todo lo bueno que hay en nuestra vida", señaló Yele.

La joven artista fusiona "el Latin Pop con el Worship contemporáneo -género de música cristiana-" bajo la producción de Los Legendarios, con un sonido diseñado "para conectar con las nuevas generaciones que buscan mensajes de fe y gratitud a través de ritmos actuales".