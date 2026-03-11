A cinco años del asesinato de joven trans en Argentina, reclaman la aparición de su cuerpo

"A 5 años de la desaparición de Tehuel de la Torre, seguimos reclamando verdad, justicia y medidas reparatorias", expresaron las organizaciones Frente Orgullo y Lucha y la asociación Familiares y Amigos de Tehuel de la Torre a través de las redes sociales.

"Tehuel fue asesinado y desaparecido el 11 de marzo de 2021. Tenía 19 años. Había salido de su casa para una entrevista laboral y nunca regresó. Su cuerpo aún no fue hallado", añadió el texto, que instó a la Justicia de la provincia de Buenos Aires a avanzar en el juicio contra un segundo imputado.

El reclamo de Justicia por Tehuel se convirtió en los últimos años en símbolo de protestas feministas y de la diversidad en Argentina y su caso es uno de los más emblemáticos de violencia contra personas trans en Argentina.

El Ministerio de Seguridad ofrece desde hace años una recompensa para quienes aporten datos que permitan conocer el paradero de Tehuel, que aquel 11 de marzo de 2021 se desplazó desde la localidad bonaerense de San Vicente hacia la vecina Alejandro Korn para asistir a una entrevista de trabajo.

Aunque el cuerpo nunca fue hallado, la investigación reunió diversas pruebas que apuntaron contra Luis Alberto Ramos, el hombre que lo había citado en su casa para la entrevista y que fue condenado a prisión perpetua en 2024.

Entre las pruebas recabadas había registros de cámaras de seguridad, la geolocalización del teléfono celular de la víctima, el uso de su tarjeta de transporte, imágenes del joven encontradas en el teléfono del acusado y restos calcinados de sus pertenencias.

Además, se detectaron manchas de sangre con perfil genético coincidente con Tehuel en una pared de la vivienda de Ramos.

El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata declaró culpable a Ramos por el crimen y por la desaparición del cuerpo del joven.

El 11 de julio de 2025, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua por "homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual".

El fallo marcó un precedente histórico al ser la primera vez que la Justicia argentina condena el asesinato de un varón trans bajo esta figura.